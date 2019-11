Rissa nel Mantovano, si lanciano addosso sedie per strada: arrestati

Una rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri in un paesino del Mantovano, dove un gruppo di persone ha iniziato una discussione poi degenerata, finendo per lanciarsi addosso sedie e tavolini di un vicino bar. E’ successo intorno alle 18.30 di ieri a Poggio Rusco, nel centro del paese, proprio mentre tanti bimbi passeggiavano per strada festeggiando Halloween. Una delle sedie tirate dai litiganti è finita sul parabrezza di un'auto, sfondandolo.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del NORM di Gonzaga e della Stazione di Felonica Po, evitando che la discussione prendesse pieghe ancor più violente. I militari hanno arrestato per rissa i tre coinvolti, tutti marocchini, e li hanno portati all’ospedale di Pieve di Coriano per accertamenti: due di loro sono stati dimessi con prognosi di dieci giorni, mentre un terzo è tuttora piantonato in ospedale e ha riportato ferite guaribili in almeno trenta giorni.