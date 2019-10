Meteo a Milano: le previsioni del 31 ottobre

La situazione meteo in città

A Milano giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti umide e fredde da Est determinano la persistenza di diffusa nuvolosità in Lombardia, specie al mattino e ad esclusione solo del versante retico. Nel pomeriggio qualche occhiata di Sole possibile in pianura, soprattutto lungo il Po. Temperature in ulteriore lieve calo su valori tipici del periodo.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,2 µg/m³.