Meteo a Milano: le previsioni del 29 ottobre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio, ma in serata il tempo peggiora. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone si indebolisce per l'arrivo di aria più fresca e umida dai quadranti nord-occidentali. Giornata nel complesso nuvolosa con possibilità di qualche fenomeno dapprima sui settori alpini e tra il pomeriggio e la sera anche altrove, con presenza anche di rovesci in estensione dalle aree prealpine a quelle pianeggianti entro la nottata. Temperature in lieve diminuzione, ventilazione in rinforzo da Est dalla tarda-sera o notte.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, nuove deboli piogge in serata. Sono previsti 10.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,8 µg/m³.