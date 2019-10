La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Anticiclone in indebolimento per l'avvicinamento di un fronte da Nord, aumenta la nuvolosità nel corso del giorno, dapprima alta e stratiforme e successivamente anche medio-bassa. Tempo comunque asciutto e mite salvo qualche goccia sulle Alpi di confine. Lieve flessione delle temperature diurne, che si porteranno sui 19-20°C.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 30,3 µg/m³.