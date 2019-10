Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in un cantiere della metropolitana 4 di Milano in via Foppa. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda. A quanto si apprende, si troverebbe in pericolo di vita.

L'incidente

L'uomo, poco dopo le 9.30, è precipitato da un'altezza di circa quattro-cinque metri da un'impalcatura presente all'interno del cantiere della M4, battendo la testa e procurandosi "traumi importanti". Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta che hanno svolto gli accertamenti, sono giunte l'ambulanza e l'automedica del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.