Milano, incidente sul tratto urbano dell’A4: ferite due ragazze

Due ragazze, di 29 e 27 anni, sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sull’autostrada A4, poco dopo la Barriera di Milano Est e prima dello svincolo per Sesto San Giovanni, in direzione Torino. A quanto pare, il veicolo su cui viaggiavano le due donne è finito fuori strada dopo essere stato stretto o addirittura tamponato da un mezzo pesante, che poi non si è fermato nonostante l’entità dell’impatto. La macchina è infatti andata semidistrutta.

I soccorsi

Le due ragazze sono state trasportate dai sanitari del 118 una all’ospedale di Monza, l’altra a Cinisello Balsamo, entrambe in codice verde. Per estrarle dalle lamiere del veicolo si è invece reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La dinamica esatta è comunque in corso di accertamento da parte della polizia stradale.