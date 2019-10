Soccorre camionista nel Milanese sulla A7: travolto e ucciso da tir

Terribile incidente quello avvenuto questa mattina alle 10.40 sulla A7, all’altezza di San Giacomo di Binasco in provincia di Milano e in direzione di Genova. Un uomo di 60 anni è sceso dalla propria automobile per prestare soccorso al conducente di un camion in difficoltà, ma nel tentare di raggiungerlo sulla carreggiata corrispondente è stato investito da un tir guidato da un 57enne. Per la vittima non c’è stato nulla da fare e il personale del 118, giunto sul posto, ha potuto solo constatarne la morte. Il 47enne alla guida dell’autocarro in panne e l'uomo che ha investito il 60enne sono stati portati al pronto soccorso in stato di choc. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale.