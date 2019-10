Barca ribaltata nel Ticino: si cerca un disperso nel Vigevanese

Un’imbarcazione stava navigando nel tratto del Ticino nei pressi di Vigevano (in provincia di Pavia) nel pomeriggio di ieri, quando all’improvviso si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano due persone: un 39enne, che è riuscito a mettersi in salvo sulla riva, e un 48enne, che risulta disperso da domenica. Verso sera una piccola nave di passaggio ha notato le richieste di aiuto dalla sponda del fiume e ha portato in salvo l’uomo più giovane all’ormeggio di Lanca Ayala, vicino alla città dov’è avvenuto l'episodio.

Le operazioni di ricerca

Sul posto sono subito state inviate le squadre dei vigili del fuoco di Vigevano e Mortara (in provincia di Pavia), mentre da Milano sono giunte le squadre Sar dei pompieri e del soccorso acquatico, che hanno subito iniziato a monitorare il corso d’acqua. Intorno alla zona di ricerca è stato installato un posto di comando avanzato e gestito dall’Unità di Crisi Locale a Lanca Atala. Nel corso di questa mattina le operazioni sono riprese con l’ausilio di un elicottero, dei vigili del fuoco e dei sommozzatori.