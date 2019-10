Milano, 21enne ubriaco aggredisce soldati e carabinieri: arrestato

Un 21enne italiano è stato arrestato la scorsa notte in via Ortles, a Milano, per aver aggredito i soldati del servizio Strade Sicure. Le forze dell’ordine, avendo notato un gruppo di giovani che discutevano animatamente, sono intervenute per sedare gli animi. I militari, appena scesi dalla vettura, sono stati aggrediti dal giovane, ubriaco, che si è poi scagliato contro i carabinieri giunti sul posto poco dopo, i quali lo hanno arrestato. Mentre lo portavano via, però, il 21enne ha preso a calci l’automobile degli uomini dell’Arma, senza danneggiarla.