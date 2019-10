Violenza nel Milanese, aggredisce genitori per soldi: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 45enne nella serata di ieri a Cusano Milanino, in provincia di Milano, poiché ha aggredito e vessato i suoi genitori di 72 e 80 anni. Il motivo è che voleva da loro del denaro e per questo si è scagliato contro i due anziani. A chiamare le forze dell’ordine è stato il padre, in lacrime per quanto stava succedendo in casa. Il 45enne ha poi alzato le mani anche contro i militari giunti sul posto per arrestarlo.