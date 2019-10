Cnh Industrial, indetta assemblea contro la chiusura di Pregnana

E’ stata indetta dai sindacati dei metalmeccanici un'assemblea aperta, che si terrà giovedì prossimo 31 ottobre per discutere del futuro dello stabilimento Cnh-Fpt di Pregnana Milanese (Milano), la cui chiusura è stata annunciata lo scorso 1 ottobre. La produzione nello stabilimento, che si occupa di motori marini e gruppi elettrogeni, cesserà a giugno 2020. La decisione coinvolge circa 150 lavoratori. Lo stesso giorno è stata annunciata anche la chiusura di San Mauro Torinese, in Piemonte. Per lunedì 28 ottobre il Mise ha convocato a Roma le parti, mentre per il 31 ottobre, parallelamente all’assemblea, è stato indetto uno sciopero nazionale di categoria di due ore proclamato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

Le parole dei sindacati

"Abbiamo deciso di organizzare un'assemblea pubblica davanti ai cancelli di Fpt Industrial - spiegano Marco Giglio, coordinatore Fim-Cisl, Roberta Turi, segretario generale Fiom-Cgil Milano e Francesco Caruso, segretario Uilm Milano, Monza e Brianza - alla quale interverranno le lavoratrici e i lavoratori di altre aziende e alla quale inviteremo le forze politiche e sociali e i rappresentanti delle istituzioni a ogni livello". "Chiederemo loro un impegno concreto - concludono i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm - per risolvere positivamente non solo la vertenza Cnh-Fpt Industrial ma anche quelle delle troppe realtà che, sul nostro territorio, rischiano pesanti ristrutturazioni".

"Lo stabilimento può e deve continuare a funzionare"

"Il primo elemento da sottolineare - affermano i sindacalisti - è che l'azienda non si è presentata all'incontro in Regione Lombardia". "Questo la dice lunga sull'interesse di Cnh a trovare soluzioni alternative alla cessazione dell'attività di uno stabilimento che può e deve continuare a funzionare". Secondo i sindacati "il sito di Pregnana non ha alcun problema di ordini e commesse ma, soprattutto, garantisce grandi ricavi economici all'azienda" e la sua chiusura "avrebbe un impatto su un territorio già segnato da pesanti ristrutturazioni con la cancellazione scientifica e inaccettabile di 300 posti di lavoro".