Sesto San Giovanni, aggredisce e minaccia una donna sul treno: fermato

Fermato un uomo di 33 anni a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 49 anni. A quanto si apprende, il 16 settembre l'uomo, un egiziano irregolare in Italia, ha aggredito e molestato la 49enne su un treno diretto a Lecco e partito da Sesto San Giovanni. Nei giorni successivi l'ha aspettata alla stessa fermata dove era salita in precedenza minacciandola diverse volte. La donna, che aveva subito una violenza sessuale da giovane, ha spiegato agli agenti della polizia di Stato di aver atteso a far denuncia perché non riusciva ad affrontare per la seconda volta questo incubo.