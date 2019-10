La situazione meteo in città

A Milano giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un campo di alta pressione rimonta da Sud-Est e favorisce una giornata di tempo stabile. Al mattino nubi basse o nebbie sulle basse pianure, altrove solo qualche nuvola di passaggio e sole prevalente. Tornano le nuvole dalla notte. Clima molto mite a tutte le quote, fino a 22-23°C in pianura.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata, in serata nubi in nuovo aumento, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,3 µg/m³.