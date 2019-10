Meteo a Milano: le previsioni del 22 ottobre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Persistono correnti meridionali, ma via via meno umide e quindi con meno probabilità di precipitazioni. Giornata perlopiù asciutta ovunque, salvo per qualche residuo fenomeno al mattino sugli estremi settori occidentali, con Sole alternato a nubi e clima particolarmente mite per il periodo. Temperature diurne diffusamente sui 20-23°C. Ventilazione orientale, debole. Al mattino possibilità di qualche banco di nebbia lungo il Po.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,3 µg/m³.