Guida ubriaco e drogato e causa incidente nel Milanese: morto 90enne

Era al volante della sua Ford Fiesta, ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti, quando si è scontrato contro un'auto che viaggiava nella corsia opposta sulla quale viaggiava un 90enne deceduto nello schianto. Per questo l'autista, di 42 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Europa a Pogliano Milanese (Milano).

L'incidente a Pogliano Milanese

Al 42enne è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,03 grammi per litro e cocaina nel sangue, l'uomo aveva già precedenti per possesso di stupefacenti. Nel violento impatto è rimasto ferito anche il 60enne, a bordo del veicolo su cui viaggiava la vittima, che è stato trasportato all'ospedale di Legnano non in pericolo di vita. Le condizioni del 90enne, invece, sono apparse subito gravi e l'uomo è deceduto dopo l'arrivo in ospedale. Il 42enne che ha provocato l'incidente ha riportato un trauma cranico e diverse ferite.