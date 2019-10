Lecco, operaio 51enne colpito da una scarica elettrica: salvo

Un 51enne è stato colpito da una fortissima scarica elettrica in un incidente sul lavoro e si è salvato. E’ successo questa mattina vicino a una ditta di Olginate, in provincia di Lecco. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo dei lavori programmati di manutenzione vicino a una cabina elettrica quando è stato colpito da una scarica elettrica di migliaia di volt, tanto che è stato sbalzato a diversi metri di distanza. E’ stato soccorso e portato in ospedale, non è in pericolo di vita.