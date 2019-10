Brescia, arresto di Felice Maniero: l’ex boss scrive alla figlia

Felice Maniero, ex boss del Brenta tornato in carcere venerdì 18 ottobre a Brescia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ha scritto una lettera alla figlia 18enne, avuta dalla compagna che lo ha denunciato.

Le parole del boss

"Torno presto, ma tu studia e vai avanti. Solo così mi fai felice. Mamma ha ingigantito tutto e ha raccontato cose che non ho fatto nemmeno quando ero giovane. Sei il mio tutto". Maniero ha scritto queste parole a mano sul retro dell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha riportato in cella dopo essere uscito dal carcere nell’agosto 2010. Era stato condannato dalla Corte d'assise d'appello di Venezia a 11 anni di carcere grazie alle attenuanti generiche e a quella per la collaborazione.