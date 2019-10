Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 19 al 20 ottobre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti umide dai quadranti sud-occidentali interessano le regioni di Nord-Ovest determinando un peggioramento del tempo. Giornata molto nuvolosa o coperta con precipitazioni diffuse da deboli a moderate, localmente anche a carattere di rovescio sulle zone montuose. Temperature in lieve diminuzione nei massimi, clima comunque non freddo. Domenica giornata molto nuvolosa o coperta con piogge da deboli o moderate, più diffuse sui rilievi.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. Domenica nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,1 µg/m³.