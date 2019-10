Vigili del fuoco e polizia di Stato stanno eseguendo controlli in zona sud a Milano per risalire alla causa del forte odore acre che è stato segnalato da numerosi cittadini. E’ stato appurato, riferisce il Comando provinciale dei vigili del fuoco, che non ci sono incendi in corso né fughe di gas.

Le segnalazioni

Le numerose segnalazioni, di cui una proveniente da una scuola, sono iniziate intorno alle 9.30, riportando la presenza di un "odore acre" in alcune vie intorno alla zona Ripamonti e in particolare via Campazzino. Sul posto, oltre alle pattuglie dei pompieri, ci sono anche i tecnici dell'Arpa.