Violenza sulle donne, madre picchiata nel Cremonese: denunciato figlio

Un ventenne disoccupato è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia in seguito alla denuncia sporta dalla madre e gli accertamenti svolti dai carabinieri di Cremona. Il tribunale ha emesso contro il giovane un’ordinanza di allontanamento dall'abitazione e di divieto di avvicinamento alla donna.

Le armi in casa e le botte al genitore

Dalle indagini è emerso come il ragazzo avesse insultato, minacciato e percosso la madre convivente, oltre che danneggiato gli arredi presenti all'interno dell’abitazione. In casa i militari hanno anche trovato nascoste tre katane, due pugnali, cinque coltelli e un tirapugni. Alcune di queste armi erano state affilate al fine di renderle letali. Il giovane è stato di conseguenza denunciato anche per la detenzione abusiva di armi.