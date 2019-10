Roberto Cavalli ricoverato in ospedale a Milano

"Sono all'ospedale di Milano": lo scrive, in un post su Facebook pubblicato ieri, lo stilista Roberto Cavalli. "Niente di male - rassicura lo stilista 78enne -, ma sono comunque nervoso, sono solo molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele - scrive lo stilista fiorentino riferendosi alla fidanzata Sandra Nilsson, modella svedese, e alle due figlie -. Ora mi aspetto molte belle parole da tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di inviare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, questa è la mia più grande ricchezza". Insieme al post Cavalli ha pubblicato una foto, in cui lo si vede in primo piano con un tubo medicale nelle narici.