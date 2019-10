Incidente nel Pavese, in moto finisce contro un trattore: morto 44enne

Un uomo di 44 anni è morto nella notte a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Lomellina lungo la strada che collega Ferrera Erbognone e Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. L’uomo viaggiava in sella alla propria moto quando si è scontrato contro il trattore che lo precedeva, nel momento in cui il mezzo agricolo svoltava in una via laterale. Gravemente ferito, l'uomo è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria, dove è deceduto. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.