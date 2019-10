Deejay Ten, Milano invasa da 40mila corridori: deviazioni a tram e bus

Sono partiti alle 9.30 di questa mattina i 40mila corridori iscritti alla quindicesima edizione della Deejay Ten di Milano. Dalle 9, una folla di persone si è radunata in piazza Duomo per prendere parte alla 5 km e alla 10 km organizzata dall’emittente radiofonica. Il percorso attraversa le vie del centro e del quadrilatero della moda per raggiungere infine il traguardo all'Arco della Pace (Deejay Five) e all'Arena Civica (Deejay Ten), dove ad accogliere i runner ci sono gli speaker e la musica di Radio Deejay. Grazie alla collaborazione con Lucca Comics & Games, lungo il tragitto sono presenti numerosi cosplay.

Deviazioni sulle linee Atm

In occasione dell’evento, diverse linee Atm di superficie sono deviate per permettere il passaggio della corsa. Su disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza, inoltre, fino al termine della manifestazione, prevista per le 12.30, resterà chiusa la stazione della metropolitana di Duomo. In particolare, subiscono modifiche di percorso le linee tram 1, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 19 e le linee bus 50, 57, 58, 61, 67, 68 e 94.