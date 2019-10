Milano, furto da 100mila euro in una gioielleria in zona Montenapoleone: si cerca coppia

Una coppia ha rubato a Milano un anello da 100mila euro in una gioielleria in via Borgospesso, in zona Montenapoleone. Secondo quanto raccontato dal titolare del negozio ai carabinieri, alle 13 di ieri un uomo e una donna, clienti dall'aspetto distinto e apparentemente di origini arabe, si sono presentati nella boutique chiedendo di vedere alcuni gioielli. I due si sono concentrati su un blocco di anelli di grande valore, parlando poco e male in italiano, ma non si esclude che sia stato uno stratagemma per apparire davvero stranieri. Quando la coppia è uscita il personale si è accorto della mancanza di uno degli anelli, dal valore di circa 100mila euro e in parte coperto da assicurazione. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere.