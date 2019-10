Milano, sedicenne accoltellato sui Navigli durante una lite: un fermo

E’ stato fermato l’uomo che si ritiene abbia ferito con una coltellata un ragazzo di 16 anni a Milano, in zona Navigli. Il fatto risale alla notte tra il 28 e il 29 settembre scorso. Il presunto aggressore, 46 anni, è stato riconosciuto dalla vittima guardando alcune fotografie dei sospettati.

L'aggressione

Secondo il suo racconto, lo studente era stato avvicinato in via Pacioli, dove si trovava assieme a un amico, da uno sconosciuto chiaramente ubriaco. E' iniziata una discussione rapidamente degenerata in colluttazione, durante la quale l'uomo ha colpito il ragazzo al fianco sinistro con un coltellino. Lo studente è stato trasportato all'ospedale San Carlo in condizioni non gravi ed è stato dimesso poco dopo.