Milano, incendio in via Chiasserini: 4 condanne fino a oltre 6 anni

Sono state condannate quattro persone a pene fino a sei anni e sei mesi di carcere per un traffico illecito di rifiuti stoccati e poi andati a fuoco, il 14 ottobre 2018, nel deposito di via Chiasserini, a Milano, con un maxi rogo che era durato giorni, con odori acri che erano arrivati fino in centro città (VIDEO-FOTO). A seguito dell'inchiesta del pm Donata Costa, lo hanno deciso i giudici dell'ottava penale del Tribunale. La pena più alta è stata inflitta ad Aldo Bosina, amministratore di fatto della Ipb Italia, società che gestiva il capannone.

Il risarcimento

Inoltre, tutti gli imputati sono stati condannati a versare provvisionali immediatamente esecutive per oltre 1,5 milioni alla Città Metropolitana e di oltre 400mila euro al Comune, parte civile col legale Marco Dal Toso. Stabilite confische anche per oltre un milione. "Esprimo soddisfazione per i tempi, non è passato nemmeno un anno e siamo arrivati alla sentenza dopo un'indagine molto difficoltosa e che ha richiesto l'impegno di tutti", sono le parole del pm Donata Costa, per poi aggiungere: "Non si può che essere felici che la giustizia in questo caso sia stata veramente veloce".

La vicenda

L'incendio era divampato attorno alle 20.30 del 14 ottobre 2018 nel deposito di via Dante, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Nei giorni successivi una densa colonna di fumo aveva interessato tutta l'area a Nord della città. Nell'incendio era rimasto coinvolto un 49enne che aveva riportato un leggero trauma ed è stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde.

Data ultima modifica 10 ottobre 2019 ore 12:37