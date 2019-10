Milano, 9 auto in fiamme in zona Darsena: incendio spento dai pompieri

Nove auto hanno preso fuoco a Milano in via Barbavara, in zona Darsena. Per spegnere il rogo, scoppiato nella notte, sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dai residenti intorno alle 5 del mattino. Sul posto è interventuta la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per effettuare gli accertamenti e chiarire le cause, accidentali o dolose, dell'incendio.