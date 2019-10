La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una veloce perturbazione, associata ad aria più fresca ed instabile in quota, attraversa la Lombardia nella seconda parte della giornata. Nuvolosità in generale aumento con piogge specie nel pomeriggio e in particolare su Alpi, Prealpi e alte pianure. Fenomeni molto deboli lungo il Po. Temperature in diminuzione nei valori massimi.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 30,3 µg/m³.