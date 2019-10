Rapinano e feriscono donna nel Mantovano, due uomini in manette

A Volta Mantovana i carabinieri hanno arrestato due malviventi che, un paio d'ore prima, avevano rapinato una donna nel Veronese, poi ricoverata in ospedale per le gravi ferite riportate. La rapina è avvenuta ieri a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, al confine con il mantovano, mentre l'arresto due ore dopo in provincia di Mantova.

Chi sono gli arrestati

I due sono un 25enne italiano e un 39enne di origini marocchine. Entrambi sono senza fissa dimora. Da quanto riscostruito, i due avevano avvicinato una donna, una 70enne del luogo, mentre era in bicicletta nell'area pedonale di Valeggio. Le hanno strappato la borsa che teneva nel cestino della bici, per poi fuggire a piedi e salire su un'auto. La donna li ha inseguiti a piedi, li ha raggiunti e si è aggrappata all'auto che, accelerando, l'ha gettata a terra trascinandola per una decina di metri. La donna è stata trasportata all'ospedale di Villafranca dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura alla scapola e al setto nasale oltre a contusioni varie.