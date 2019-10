Incendio in una cascina a Brugherio, in fiamme 800 balle di fieno

Un incendio è scoppiato in una cascina a Brugherio, provincia di Monza e Brianza. Il rogo, di vaste proporzioni, si è sviluppato stamattina alle 5 in via Lombardia, tenendo i vigili del fuoco impegnati per tutta la giornata. I pompieri hanno fatto la staffetta di mezzi per spegnere e smassare il materiale combusto. Le operazioni di spegnimento proseguiranno ancora per ore.

Le balle di fieno in fiamme (ANSA)

L'incendio

A bruciare sono state circa 800 balle di fieno, causando fiamme molto alte, avvistate anche dall'autostrada. Durante la giornata il fumo ha lambito gli svincoli, creando rallentamenti sia in A4 che in tangenziale.