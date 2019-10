Si scontra con la moto contro un'auto nel Bergamasco: morto 18enne

È finita in tragedia la vicenda del 18enne di Capriolo (in provincia di Brescia) rimasto ferito in un incidente stradale a Trescore Balneario (in provincia di Bergamo) nella notte tra sabato e domenica. Il giovane centauro viaggiava a bordo della propria moto Aprilia verso il centro di Zandobbio quando si è scontrato con un’automobile ed è stato sbalzato via dall’urto per diversi metri. In quel frangente aveva riportato un trauma cranico e non aveva più ripreso conoscenza. Era ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII da sabato notte.