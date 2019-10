Incidente a Cologno Monzese, in coma bimbo di 8 anni travolto sulle strisce pedonali

Un bambino di otto anni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre ed è ora ricoverato in coma all'ospedale di Niguarda di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 a Cologno Monzese, nel Milanese. Il piccolo è arrivato già in coma in ospedale ed è stato subito portato in sala operatoria per i traumi cerebrali. La prognosi è riservata.

L'incidente

A quanto emerso, alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 21 anni che a seguito dell’incidente ha accusato un malore. L’impatto è stato molto violento: il bambino ha sbattuto sul parabrezza della vettura per poi ricadere a terra a dieci metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia locale.