Tangenti in Lombardia, Caianiello: “C'era accordo tra me e Sozzani”

Nino Caianiello, presunto "burattinaio" di un sistema di mazzette e nomine pilotate in Lombardia, ha ammesso davanti ai pm di Milano che sugli "incarichi che otteneva la Green Line" (lo studio tecnico del deputato di Forza Italia, Diego Sozzani), da una società partecipata di Varese "c'era un accordo direttamente" con Sozzani "per il riconoscimento nei miei confronti (di Caianiello) di una quota del corrispettivo", una "retrocessione". Questo quanto messo a verbale dallo stesso ex coordinatore varesino di Forza Italia, durante gli interrogatori. Sozzani, per il quale la Camera ha negato l'arresto per l'accusa di finanziamento illecito, è indagato anche per corruzione.

Il sistema raccontato da Caianiello

In presenza "anche di Tolbar (Mauro, presunto collettore di tangenti e in stretti rapporti con Sozzani)", ha detto Caianiello, "Spiegai a Borsani", all'epoca dirigente della società pubblica Alfa di Varese, "la necessità di affidare degli incarichi sotto soglia a dei professionisti esterni alla provincia di Varese". Tra "questi professionisti indicai a Borsani lo stesso Sozzani e la sua Green Line". "C'era un accordo direttamente con Sozzani" per le "retrocessioni" che avrebbe dovuto versare proprio a Caianiello sugli incarichi ottenuti anche da "società a lui riconducibili".