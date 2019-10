Scoperta droga in un appartamento a Milano: due arresti

Due persone, un brasiliano di 33 anni e un italiano di 36, sono stati arrestati dagli agenti della polizia con l'accusa di spaccio di droga. Nell'appartamento in cui abitano, in via Pacini a Milano, i poliziotti hanno trovato 8 grammi di cocaina, 18 grammi di 2CB, (una fenetilammina detta anche Nexus), 314 pasticche di ecstasy per un peso di 88 grammi, 35 grammi di ketamina, 40 grammi di hashish, 227 grammi di marijuana, due bilancini, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e circa 3.000 euro.

Le indagini

Secondo gli inquirenti, il materiale per il confezionamento trovato era in quantità superiore rispetto alla di droga presente nell'appartamento. Il 33enne ha poi spiegato agli agenti che quella quantità di materiale era legata all'esigenza di rifornire "i numerosi clienti durante la Settimana della moda". Nell'appartamento è stata trovata e sequestrata anche una pistola scacciacani 'Bruni', priva di tappo rosso di sicurezza, e 47 cartucce.