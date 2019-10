Milano, difende la moglie da un molestatore e viene ferito

Un uomo di 42 anni è intervenuto per difendere la propria moglie da un molestatore che la stava importunando, ma è stato ferito al braccio con delle forbici. L'aggressione è avvenuta attorno alle 17 di ieri, in via Costantino Baroni a Milano. L'uomo era con la compagna brasiliana quando il molestatore ha iniziato a infastidire la donna con degli apprezzamenti poco graditi. Da qui è nata una discussione che è degenerata. Il 42enne è stato colpito al braccio dall'aggressore il quale è fuggito prima dell'arrivo dei carabinieri. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Paolo in condizioni non gravi.