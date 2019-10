Frontale tra due auto a Gorgonzola: tre feriti, gravi due donne

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Gorgonzola, in provincia di Milano. Due donne sono gravi: una 68enne, alla guida di una delle due auto che si sono scontrate frontalmente, è stata trasportata in pericolo di vita all'ospedale di Legnano, mentre una 48enne, che era sulla stessa vettura sul lato passeggero, è stata portata con l'elisoccorso al San Matteo di Pavia, dove si trova in gravi condizioni. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'incidente

Il frontale è avvenuto intorno alle 15.30 sulla via Padana Superiore. A causa dell'impatto una delle due vetture è uscita di strada ed è finita contro un palo. Le due donne a bordo sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Il 65enne al volante dell'altra auto, ferito in modo meno grave, è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato ricoverato al San Gerardo di Monza.