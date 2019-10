Incendio al ristorante: banchetto nuziale sospeso nel Lecchese

Attimi di panico oggi durante un banchetto nuziale in un ristorante di Paré di Valmadrera, in provincia di Lecco. Un incendio è divampato nella stanza di un hotel attiguo, che ha poi interessato il tetto della struttura nella quale era in corso il ricevimento. Tutti gli ospiti sono stati fatti evacuare mentre due dipendenti, un 27enne e un 49enne, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Le fiamme sono state domate.

Incendio per cause accidentali

Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato per cause accidentali. L’incendio ha interessato inizialmente il sottotetto del ristorante, in seguito il tetto stesso. Sul luogo è giunta anche un’ambulanza del 118.