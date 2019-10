Meteo a Milano: le previsioni di oggi 4 ottobre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti nord-occidentali che mantengono stabilità sulla Lombardia, dove è attesa una giornata inizialmente soleggiata, seppur durante il giorno con il transito di banchi nuvolosi irregolari, più compatti verso sera, quando potranno dar luogo anche a qualche debole precipitazione su Alpi e Prealpi. Clima fresco, massime diurne in genere non oltre i 20°C. Ventilazione debole orientale.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.