Un uomo di 57 anni è morto a Val Brembilla, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 14 in un'azienda agricola. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, oltre ai soccorsi e all'elicottero del 118, ma per l'operaio non c'è stato niente da fare. Le circostanze dell'incidente sono al vaglio degli investigatori.