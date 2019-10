Ieri sera è divampato un incendio in una spa in provincia di Lecco. Da quanto risulta, non ci sono stati feriti. La vicenda è accaduta a Monticello Brianza, in via San Michele. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 23:40 e hanno domato l'incendio dopo alcune ore. Le fiamme avrebbero riguardato un'unica sala e a dare l'allarme sarebbe stato personale ancora presente.