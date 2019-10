Nei boschi di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, un uomo di 81 anni ha perso la vita ieri sera dopo essere caduto in un dirupo. Le ricerche sono iniziate dal momento in cui l'anziano non ha fatto rientro a casa. La zona coincide in parte con quella da cui, domenica scorsa, era scomparso un uomo di 62 anni, poi ritrovato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un elicottero del 118: dopo la constatazione del decesso, è avvenuto il recupero del corpo.