Spray al peperoncino in classe a Milano, malori tra gli allievi

Un’ambulanza e un’automedica sono intervenute in una scuola superiore in via padre Salerio, a Milano, dopo che intorno alle 13 di oggi qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino in classe causando malori tra gli allievi. Al momento in aula erano presenti 25 studenti e una decina ha accusato una leggera intossicazione con disturbi di carattere respiratorio e tosse, ma di lieve entità. Tra i coinvolti anche una ragazza asmatica, che è stata oggetto di particolare cura da parte dei sanitari ma che non ha riportato disturbi preoccupanti. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto.