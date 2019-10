La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Iniziali condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia con piogge, anche a carattere di rovescio temporalesco a ridosso dei rilievi prealpini. Già nel corso del mattino tendenza ad esaurimento dei fenomeni sui settori occidentali accompagnati da graduali schiarite, insistono invece nuvolosità diffusa e ulteriori rovesci sulle pianure orientali fino al pomeriggio. Ulteriore miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque entro la notte. Giornata più fresca in particolare sui settori orientali. Venti in rotazione dai quadranti nord-occidentali con rinforzi sui settori alpini.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,3 µg/m³.