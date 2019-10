Si apre domani, giovedì 3 ottobre, “Tutto Acceso”, il programma autunnale di Mare Culturale Urbano, centro di produzione artistica attivo nella zona ovest di Milano, in via G. Gabetti 15. Durante tutto il mese, numerosi artisti locali animeranno le serate con concerti e spettacoli dal vivo nella cascina seicentesca sede dell’organizzazione.

Il programma

A inaugurare il calendario autunnale domani sera sarà "Raster", rassegna di musica underground in programma ogni giovedì del mese. A partire dalle 21.30 si esibiranno I treni, Tum e Latente, tre progetti artistici presentati da Moquette Records & Rivista Letteraria.

Giovedì 10 ottobre alle 21.30 "Big Up!", la rassegna dedicata ai talenti emergenti, porterà sul palco Eva Pevarello, finalista della decima edizione di X Factor e in gara tra le Nuove Proposte al 68° Festival di Sanremo.

Sabato 12 ottobre doppio appuntamento musicale: alle ore 17.00 il Milan Percussion Ensamble proporrà il programma "Musica per percussioni del ‘900", mentre dalle ore 22.00, la serata proseguirà con "Voci di Periferia", lo spazio mensile dedicato ai giovani emergenti del Municipio 7 durante il quale potranno fare esperienza direttamente sul palco.

Martedì 15 ottobre alle ore 21.30, Andrea Ciceri e Simone Quatrana, rispettivamente al sax soprano e al pianoforte, apriranno la nuova stagione di "Novara Jazz", la serie di serate organizzate in collaborazione con il Novara Jazz Festival e la direzione artistica di Corrado Beldì.

L’RnB di Missey e il mix tra acustica ed elettronica di Mesoglea saranno i protagonisti del secondo appuntamento con Raster, giovedì 17 ottobre.

Domenica 20 ottobre, dalle 17.30, torna "Ascoltiamo un disco", il ciclo di incontri mensili per riscoprire gli album più importanti della storia della musica. Oggetto dell'ascolto saranno i più bei brani di Elton John, raccolti nel suo "Greatest Hits" del 1974.

Per la serata "Raster" di giovedì 24 ottobre, si esibiranno live "Il rumore della tregua" e "Davys" con le loro atmosfere folk cantautorali e pop-rock.

Domenica 27 ottobre sarà il momento della principale novità della stagione: "Raster NoReason", formula speciale della rassegna realizzata in collaborazione con NoReason Booking, che ospiterà musicisti con esperienze su palchi internazionali. A partire dalle 18.00 la cascina del Seicento di zona San Siro si accenderà con il punk-rock dei Quercia e dei Warm Hands, Cold Hearts.

Martedì 29 ottobre alle 21.30 ci sarà una nuova serata "Novara Jazz" con il quintetto elettroacustico LuPi. Infine, l’ultimo appuntamento del mese sarà quello di giovedì 31 ottobre con "Raster" e il pop mediterraneo de Il Cairo, il folk americano dei Dulcamara e il live degli esordienti Figura.