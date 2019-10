I carabinieri hanno arrestato a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, due pusher in meno di tre ore. Il primo, italiano di 38 anni, era appena uscito di casa per incontrare i propri clienti quando ha visto i militari ed è stato bloccato. Tra perquisizione personale e domiciliare sono stati rivenuti un etto e 10 grammi di hashish e 42 di marijuana oltre a 400 euro in contanti, materiale da taglio e da confezionamento. Al secondo, marocchino di 42 anni, sono stati trovati e sequestrati 2.700 euro in contanti, 25 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.