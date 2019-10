Donna uccisa a Cantù dopo una lite col compagno della figlia

Una donna di 79 anni è stata uccisa a coltellate a Vighizzolo, frazione di Cantù in provincia di Como. È avvenuto in seguito a un violento litigio familiare scoppiato a mezzogiorno in un'abitazione in via Cartesio. A quanto si apprende, a uccidere la donna sarebbe stato il compagno della figlia durante la lite. L'uomo vive nella stessa palazzina e già in passato, secondo quanto riferiscono i vicini di casa, aveva litigato con la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e il magistrato di turno, oltre ai soccorsi e all'elicottero del 118 di Milano, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.