Presidio dei sindacati a Palazzo Lombardia contro le morti sul lavoro

I sindacati Cgil, Cisl e Uil stamattina sono scesi in piazza a Milano, sotto al Palazzo della Regione, contro le morti sul lavoro. Il presidio è stato organizzato in piazza Città di Lombardia e i sindacati hanno manifestato con bandiere, magliette e striscioni per dire stop alle morti bianche. Per ogni incidente mortale avvenuto da gennaio ad oggi in Lombardia sono state distese per terra delle tute e dei caschetti da lavoro.

Il presidio dei sindacati davanti a Palazzo Lombardia (Agenzia Fotogramma)

I sindacati: "Sicurezza dovrebbe essere priorità"

"In Lombardia gli infortuni mortali sono in aumento del 61% - ha spiegato Massimo Balzarini della segreteria regionale della Cgil nel suo intervento -, confrontando solo i dati del registro Ats 2019 con quelli dello scorso anno. A oggi sono 58 i lavoratori vittime di incidenti, contro i 35 dello scorso anno. Ciò significa - ha aggiunto - che a settembre è già stato superato il drammatico dato dell'anno scorso, 53 morti bianche a dicembre. E che il 2019 sarà un anno nero per la sicurezza sul lavoro". Da qui la richiesta alle istituzioni e ai datori di lavoro: "La sicurezza deve essere una priorità, non soltanto per i sindacati".

Pierluigi Rancati, segretario regionale della Cisl, ha individuato come "obiettivo prioritario il rafforzamento dei servizi ispettivi, sia dal punto di vista degli organici che dell'organizzazione. E' necessario quindi che questo intervento sia seguito attraverso un tavolo di monitoraggio e lavoro costituito presso la direzione generale Welfare, con il coinvolgimento dei sindacati, delle direzioni Ats e dei Dipartimenti di Prevenzione".

Il segretario della Uil, Vincenzo Cesare, ha poi aggiunto: "Davanti a questa vera e propria emergenza per la sicurezza sul lavoro diventa urgente e indispensabile utilizzare le risorse derivanti dalle sanzioni comminate per le infrazioni e assumere nuovo personale ispettivo". Inoltre Regione e sindacati hanno deciso di unire le forze per chiedere "al Ministero lo sblocco - ha concluso - delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito degli organi ispettivi".