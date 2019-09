La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Contesto anticiclonico sulla Lombardia, ma con l'afflusso umide correnti sud-occidentali. Giornata caratterizzata da nubi irregolari, più estese e compatte al mattino tra Prealpi e pianure. Tendenza ad ampie schiarite pomeridiane su tutta la regione. Temperature senza particolari variazioni, clima diurno mite con valori fino a 25°C. Venti deboli. Domenica caratterizzata da nubi irregolari, più estese e compatte sui settori occidentali e a ridosso delle Prealpi.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 23,5 µg/m³.