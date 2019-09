Droga destinata ai turisti della Valtellina: arrestati padre e figlio

Padre e figlio sono stati arrestati per spaccio di droga dai carabinieri della Compagnia di Tirano a Sondalo (Sondrio). Lo stupefacente sequestrato era probabilmente destinato al mercato dell'Alta Valtellina, per i turisti del fine settimana. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 920 grammi di marijuana, una serra completa per la coltivazione dello stupefacente, due bilancini e materiale per il confezionamento.

L'operazione dei carabinieri

I militari hanno fermato una vettura di grossa cilindrata con a bordo i due uomini, di 64 e 32 anni, padre e figlio: il più giovane ha consegnato ai militari una busta in plastica, sottovuoto, contenente circa 269 grammi di marijuana, affermando, entrambi, di non possederne altra, ma i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e hanno trovato dietro al sedile del passeggero, un'altra busta in plastica, sottovuoto, contenente altri 265 grammi. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati poi sequestrati altri 387 grammi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, e una serra. I due sono stati portati in carcere.