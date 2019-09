Un 25enne, di cui non è ancora stata accertata l’identità, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato soccorso intorno alle 15, in via Giordano, a Cesate, nel Milanese. Le sue ferite lascerebbero supporre che sia stato investito. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Rho, il giovane sarebbe stato travolto da una vettura, il cui conducente sarebbe poi scappato senza prestare aiuto. Ci sarebbero anche dei testimoni che raccontano di aver visto un'auto sfrecciare in quel punto.